– Руководители “Ростова” определят, нужен он им или нет. Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту, Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в команде.
Ранее стало известно о том, что полузащитник Денис Глушаков отправится с “Ростовом” на тренировочные сборы. Российский футболист признался, что он попросил главного тренера южан Валерия Карпина потренироваться с южанами, чтобы набрать форму.
Напомним, Денис Глушаков имеет действующее трудовое соглашение с костромским “Спартаком” до лета 2024 года.
Источник: “СЭ”
Семин: Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в “Ростове”
Известный российский специалист Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в “Ростов”.
Фото: "Матч ТВ"