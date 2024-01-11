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Семин: Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в “Ростове”

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Известный российский специалист Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в “Ростов”.
Фото: "Матч ТВ"
– Руководители “Ростова” определят, нужен он им или нет. Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту, Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в команде.

Ранее стало известно о том, что полузащитник Денис Глушаков отправится с “Ростовом” на тренировочные сборы. Российский футболист признался, что он попросил главного тренера южан Валерия Карпина потренироваться с южанами, чтобы набрать форму.

Напомним, Денис Глушаков имеет действующее трудовое соглашение с костромским “Спартаком” до лета 2024 года.

Источник: “СЭ”

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