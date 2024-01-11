– Даже сейчас Халк был бы усилением для “Зенита” и выделялся бы в РПЛ. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, много выиграл с “Атлетико Минейро”. Его гипотетический переход в Россию был бы интересным. Но “Зенит” интересуют игроки помоложе.
Отметим, что Халк ранее выступал в составе петербургского “Зенита”. Он играл за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. За российский клуб бразилец в общей сложности провел 148 матчей. Он записал в собственный актив 77 голов и 59 результативных передач.
Напомним, что 37-летний Халк имеет действующее трудовое соглашение с “Атлетико Минейро” до декабря 2026 года.
Источник: “Чемпионат”
Журналист Алейшо: даже сейчас Халк был бы усилением для “Зенита”
Футбольный инсайдер Фабио Алейшо считает, что нападающий “Атлетико Минейро” Халк усилил бы нынешний “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"