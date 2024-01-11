– Ивич – лучший тренер “Краснодара” при мне? Думаю, да. Он находит подход к каждому игроку, рассчитывает и доверяет всем футболистам. От этого появляется бешеное желание работать на тренировках.
Напомним, Владимир Ивич стал главным тренером “Краснодара” в прошлом году. Его действующее трудовое соглашение с “быками” истекает в июне текущего года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу краснодарцы набрали 38 очков. После 18 туров они лидируют в турнирной таблице РПЛ.
Источник: “РБ Спорт”
Агкацев: Ивич – лучший тренер “Краснодара” при мне
Вратарь “Краснодара” Станислав Агкацев высказался о главном тренере команды Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"