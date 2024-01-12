"Разве моё выступление после "Крыльев" было эмоциональным? Мне кажется, что я был спокоен, рационален и всё сказал. Я свою позицию высказал на КДК, понёс за это заслуженное наказание", - приводит слова Галактионова "Чемпионат".
Напомним, что Михаил Галактионов после матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" негативно высказался об арбитрах той встречи. КДК дисквалифицировал главного тренера "Локомотива" на два матча. После 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков. Команда Михаила Галактионова после зимней паузы сыграет с московским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.
Галактионов: разве моё выступление после "Крыльев" было эмоциональным? Мне кажется, что я был спокоен
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о своей дисквалификации за оскорбления в адрес судьи после матча 16-го тура с "Крыльями Советов" (3:3).
Фото: ФК "Локомотив"