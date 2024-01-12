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Галактионов: на сборы не поедут Куликов и Рыбчинский, они ищут себе новые команды

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о том, что Куликов и Рыбчинский ищут себе новые клубы.
"На сегодняшний день план работы составлен. Нам важно оттолкнуться от себя, насколько мы будем хорошо готовы физически и тактически. В межсезонье были созданы программы индивидуальной подготовки, потому что никаких втягивающих дней-недель не будет. На сборы не поедут Куликов и Рыбчинский, они ищут себе новые команды", - приводит слова Галактионова "СЭ".

Рыбчинский и Куликов являются воспитанниками московского "Локомотива". В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 13-ти матчах команды во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Даниил Куликов сыграл в 7-ми матчах, но результативными действиями отметиться не смог. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рыбчинского в 1,2 миллиона евро, а Куликова в 700 тысяч евро. Напомним, что "Локомотив" по итогам 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на семь очков.

Локомотив Галактионов Куликов Рыбчинский
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