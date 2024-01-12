По словам нападающего, из всех подписанных спортсменов он знает только о бывшем полузащитнике «Краснодара» Ильзате Ахметове. С остальными Иван планирует познакомиться уже по ходу сборов коллектива.
«Знаю только Ахметова, потому что мы с ним в сборной один раз пересекались. Сейчас будет сбор – там познакомимся со всеми», – передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что этой зимой состав «Зенита», помимо Ильзата Ахметова, пополнили бразильцы Нино, Педро и Артур. По данным интернет-портала Transfermarkt суммарно «сине-бело-голубые» выплатили за четырех новичков 31 миллион евро.
Сергеев – о новичках "Зенита": знаю только Ахметова
Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос относительно новых футболистов команды.
Фото: ФК «Зенит»