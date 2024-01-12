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Директор "Динамо": шансы на трансфер Лесового в "Маккаби" - 50 на 50

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин оценил вероятность перехода полузащитника Даниила Лесового в "Маккаби".
Фото: "Чемпионат"
"Детально комментировать пока преждевременно. Ситуация — в процессе. Есть технические моменты по реализации сделки. На данный момент шансы на переход — 50 на 50", - заявил Гафин в беседе с журналистами.

Ранее появилась информация, что у израильского "Маккаби" возникли трудности с осуществлением трансфера Лесового из "Динамо". Причина - невозможность перевода средств за трансфер на счет российского банка.

В текущем розыгрыше РПЛ Лесовой провел на поле 83 минуты в 8-ми матчах в составе "Динамо". Ранее Лесовой выступал в составе тульского "Арсенала", который выручил с продажи вингера в "Динамо" 1.8 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

Лесовой Гафин Динамо Маккаби Хайфа Российские трансферы
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