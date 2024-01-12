– Яйца за 150 рублей? Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей.
Отметим, что десяток яиц отборной категории в России оценивается примерно в 140-150 рублей.
Ранее рост на пищевую продукцию в России раскритиковал футболист петербургского “Зенита” Данил Круговой.
Напомним, Агкацев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провел один матч в составе “Краснодара”. Он не пропустил ни одного гола.
Источник: “РБ Спорт”
Голкипер “Краснодара” Агкацев: яйца за 150 рублей? Это дорого
Вратарь “Краснодара” Станислав Агкацев раскритиковал рост цен на яйца.
Фото: "Матч ТВ"