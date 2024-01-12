Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
15:30
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
16:00
ВильярреалНе начат
Мальорка
18:15
СельтаНе начат
Атлетик
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
Верона
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
17:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Фрайбург
17:30
УнионНе начат
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
Дармштадт
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
РеймсНе начат
Ренн
23:00
НиццаНе начат

Голкипер “Краснодара” Агкацев: яйца за 150 рублей? Это дорого

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь “Краснодара” Станислав Агкацев раскритиковал рост цен на яйца.
Фото: "Матч ТВ"
– Яйца за 150 рублей? Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей.

Отметим, что десяток яиц отборной категории в России оценивается примерно в 140-150 рублей.

Ранее рост на пищевую продукцию в России раскритиковал футболист петербургского “Зенита” Данил Круговой.

Напомним, Агкацев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провел один матч в составе “Краснодара”. Он не пропустил ни одного гола.

Источник: “РБ Спорт”

Агкацев Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится