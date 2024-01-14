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Агент игрока "Гремио" Вильясанти: со стороны "Краснодара" был не более, чем интерес

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Футбольный агент Агусти Параха, представляющий интересы полузащитника "Гремио" Матиаса Вильясанти, высказался о возможном переходе своего клиента в "Краснодар".
Фото: GETTY IMAGES
"Краснодар" не делал никакого предложения по Матиасу. Со стороны клуба был не более чем интерес", - цитирует Параху Sport24.

В завершившемся сезоне Вильясанти провел за "Гремио" 48 матчей во всех турнирах, отметившись в них 7-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. Матиас провел за сборную Парагвая 31 матч, дебютировав еще в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего парагвайца в 10 миллионов евро. Также интерес к игроку проявляют несколько клубов из американской МЛС.

Краснодар Гремио
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