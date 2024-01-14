По информации "Матч ТВ", "Химки", "Торпедо", "Родина" и "Акрон" проявляют интерес к Рыбчинскому и Куликову, но футболисты желают остаться в РПЛ. Вчера стало известно, что оба игрока не поедут на зимние сборы с "Локомотивом", так как клуб ищет для своих воспитанников другие варианты продолжения карьеры. Также сообщалось, что Рыбчинский может перейти в "Факел", а Куликов в "Сочи".
Рыбчинский и Куликов являются воспитанниками московского "Локомотива". В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 13-ти матчах команды во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Даниил Куликов сыграл в 7-ми матчах, но результативными действиями отметиться не смог. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рыбчинского в 1,2 миллиона евро, а Куликова в 700 тысяч евро. Напомним, что "Локомотив" по итогам 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на семь очков.
Источник: "Матч ТВ"
Несколько клубов Первой Лиги заинтересованы в Рыбчинском и Куликове, но игроки ждут варианты из РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов интересны нескольким клубам Первой Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"