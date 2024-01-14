25-летний гвинейский полузащитник тбилисского "Динамо" Усман Камара может продолжить карьеру в Казахстане. ФК "Астана" близок к заключению сделки. По сообщениям источника, "Астана" заплатит за трансфер футболиста 350 тысяч долларов. Самому игроку предложен контракт с окладом 260 тысяч долларов в год.
Ранее интерес к Камара проявляли клубы из РПЛ. Футболист был связан с возможными трансферами в "Урал" и "Балтику", однако позже российские клубы вышли из переговоров.
Усман Камара выступает в составе "Динамо" Тбилиси с января 2022-го года. За это время Камара провел в грузинском клубе 85 матчей, забил 26 мячей м записал на свой счет 16 голевых передач.
Источник: "Инсайды от Карпа"
Источник: Камара из "Динамо" Тбилиси переходит в "Астану". Он отклонил предложения из РПЛ
Вингер "Динамо" Тбилиси Усман Камара близок к трансферу в ФК "Астана".
Фото: Global Look Press