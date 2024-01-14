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Журналист Карпов: Чистяков ради перехода в "Сочи" согласился на понижение зарплаты

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков сократил требования по зарплате при переходе в "Сочи".
Фото: официальный сайт "Зенита"
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков проведет вторую половину сезона на правах аренды в "Сочи". Как сообщает источник, футболист согласился на сокращение зарплаты ради перспективы увеличения игровой практики после перехода в новый клуб.

В текущем сезоне Чистяков принял участие лишь в 5-ти матчах российской премьер-лиги в составе "Зенита", как правило выходя на замену.

Футбольный клуб "Сочи" после 18-ти туров идет на последнем месте в таблице РПЛ.. В активе серебряных призеров позапрошлого сезона лишь 11 очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, составляет 8 очков.

Источник: "Инсайды от Карпа"

Чистяков Зенит Сочи Российские трансферы
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