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Главный тренер "Локомотива" Галактионов: будем жёстко спрашивать со всех ребят

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о физическом состоянии своих игроков после отпуска.
Фото: ФК "Локомотив"
- Команда вышла в хорошем состоянии. Мы получили данные тестирования и понимаем, что есть некий базовый уровень, на который они вышли самостоятельно. Поэтому втягиваться никому не надо. …Существуют игровые требования, которым нужно соответствовать. И здесь мы будем жёстко спрашивать со всех ребят, - приводит слова Галактионова Matchtv.ru.

Михаил Галактионов работает в должности главного тренера "Локомотива" с ноября 2022 года. Ранее 39-летний специалист возглавлял "Ахмат", "Пари НН", а также молодежную сборную России.

Перед стартом весенней части сезона "Локомотив" находится на четвёртом месте в РПЛ с 31 очком в 18 матчах, отставая на одно очко от тройки призеров, а также на 7 очков от лидирующего "Краснодара". Сезон Российской премьер-лиги для москвичей возобновится в первых числах марта выездным матчем против "Динамо".

Локомотив Галактионов
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