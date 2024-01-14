"Джорджевич договорился с "Сочи", что уйдёт свободным агентом, если найдёт клуб, который ему понравится и будет подходящим для него", - цитирует агента источник.
Контракт 29-летнего нападающего с "Сочи" рассчитан до лета 2025-го года. В текущем сезоне Джорджевич принял участие в 11-ти матчах чемпионата России, в которых оформил 2+3 по системе гол+пас. Сегодня "Сочи" на правах свободных агентов покинули форварды Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе.
Ранее Джорджевич вступал за "Зенит", "Локомотив" и тульский "Арсенал".
Источник: "Чемпионат"
Агент: Джорджевич покинет "Сочи" свободным агентом, если найдет клуб
Агент Игор Глушевич, занимающийся делами форварда "Сочи" Луки Джорджевича, сообщил, что его клиент рассматривает варианты со сменой клуба.
Фото: "Чемпионат"