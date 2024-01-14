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Ярошик: восьмое место - большая неудача для ЦСКА

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Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик оценил результаты красно-синих по итогам осенней части текущего сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Провал ли восьмое место ЦСКА? Хороший вопрос. Думаю, после первой части сезона тренеры и руководство клуба провели аналитику и выявят плюсы и минусы. Конечно, минусов будет больше. Но, насколько я помню, в турнирной таблице РПЛ совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА - большая неудача, - передаёт слова Ярошика "Чемпионат".

Московский ЦСКА по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице восьмое место. В активе команды главного тренера Владимира Федотова 28 набранных очков в 18 сыгранных матчах. Отставание красно-синих от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 10 очков, от находящегося на третьем месте столичного "Динамо" - 4 очка.

Прошлый сезон "армейцы" завершили на втором месте, выиграв серебряные медали чемпионата России.

ЦСКА Ярошик
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