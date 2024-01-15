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Защитник Кайо может пропустить первый тренировочный сбор "Краснодара"

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Защитник "Краснодара" Кайо может присоединиться к команде только на втором тренировочном сборе.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации "РБ Спорт", защитник Кайо может пропустить первый сбор "Краснодара". Сообщается, что восстановление футболиста после операции на плечевом суставе проходит хорошо, однако игрок вряд ли будет готов тренироваться в общей группе на первом сборе, который пройдет с 21 января по 8 февраля в Дубае. Таким образом 28-летний бразилец может присоединиться к одноклубникам во время второго сбора краснодарцев.

Напомним, Кайо получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ против "Факела" (0:0).

Кайо Краснодар
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