По информации "РБ Спорт", защитник Кайо может пропустить первый сбор "Краснодара". Сообщается, что восстановление футболиста после операции на плечевом суставе проходит хорошо, однако игрок вряд ли будет готов тренироваться в общей группе на первом сборе, который пройдет с 21 января по 8 февраля в Дубае. Таким образом 28-летний бразилец может присоединиться к одноклубникам во время второго сбора краснодарцев.
Напомним, Кайо получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ против "Факела" (0:0).
Защитник Кайо может пропустить первый тренировочный сбор "Краснодара"
Защитник "Краснодара" Кайо может присоединиться к команде только на втором тренировочном сборе.
Фото: ФК "Краснодар"