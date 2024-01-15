"Будущее Кади? У него контракт с "Краснодаром". Спросите у клуба, может он покинуть "Краснодар" этой зимой или нет, — цитирует Алиска "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник Кади Борхес присоединился к "Краснодару" в январе прошлого года. Действующее соглашение 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне хавбек сыграл за краснодарцев в 21 матче, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Агент: спросите у клуба, может Кади покинуть "Краснодар" этой зимой или нет
Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы хавбека "Краснодара" Кади Борхеса, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"