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Агент: спросите у клуба, может Кади покинуть "Краснодар" этой зимой или нет

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Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы хавбека "Краснодара" Кади Борхеса, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Будущее Кади? У него контракт с "Краснодаром". Спросите у клуба, может он покинуть "Краснодар" этой зимой или нет, — цитирует Алиска "РБ Спорт".

Атакующий полузащитник Кади Борхес присоединился к "Краснодару" в январе прошлого года. Действующее соглашение 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне хавбек сыграл за краснодарцев в 21 матче, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Кади Краснодар
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