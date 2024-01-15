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Лепехин: Чистяков - не потеря. Если бы кого-то из лидеров "Зенита" купила "Барселона" - была бы потеря

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Экс-футболист "Зенита" Констанитин Лепехин прокомментировал переход Дмитрия Чистякова из "Зенита" в "Сочи".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Эта аренда наверняка была обговорена с Семаком, поэтому потерей назвать это нельзя. Если бы кого-то из лидеров клуба сейчас внезапно купила бы, например, "Барселона", тогда это можно было бы назвать потерей, но это точно не про уход Чистякова в аренду в "Сочи", — заявил Лепехин.

Дмитрий Чистяков проведет вторую часть сезона в аренде в "Сочи". Защитник "Зенита" должен будет помочь "горожанам" в борьбе за сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон. По итогам 18-ти туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.

Чистяков провел в первой половине сезона 145 минут в 5-ти матчах чемпионата России в составе "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"

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