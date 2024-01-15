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Metaratings: Ерохин отказался покидать "Зенит": "Сочи" приостановил переговоры

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин не намерен менять команду в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"
34-летний полузащитник "Зенита" Александр Ерохин не перейдет в "Сочи". Как сообщает источник, Ерохин отказался покидать "Зенит". Таким образом футболист останется в составе "сине-бело-голубых" как минимум до лета.

Александр Ерохин присоединился к "Зениту" летом 2017-го года, перейдя из "Ростова". В составе "Зенита" Ерохин стал 5-кратным чемпионом России. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за "сине-бело-голубых" в чемпионате и кубке России. В них полузащитник оформил 3 голевые передачи. Контракт Ерохина с "Зенитом" истекает 30-го июня 2024-го года.

Недавно из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды отправился защитник Дмитрий Чистяков.

Источник: "Metaratings"

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