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РФС – о жесте Медведева: обращений в комитет по этике от “Спартака” не было

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) отреагировала на скандальный жест председателя правления петербургского “Зенита” Александра Медведева в адрес московского “Спартака”.
Фото: ФК "Зенит"
– Обращений в комитет по этике не было.

Ранее на канале петербургского клуба в YouTube появилось скандальный видеоролик, где Александр Медведев разговаривал с полузащитником команды Клаудиньо. В ходе диалога функционер упомянул московский “Спартак” и показал непристойный жест в адрес красно-белых.

Источник: “РБ Спорт”

Медведев Спартак РФС
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