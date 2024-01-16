– Обращений в комитет по этике не было.
Ранее на канале петербургского клуба в YouTube появилось скандальный видеоролик, где Александр Медведев разговаривал с полузащитником команды Клаудиньо. В ходе диалога функционер упомянул московский “Спартак” и показал непристойный жест в адрес красно-белых.
Источник: “РБ Спорт”
РФС – о жесте Медведева: обращений в комитет по этике от “Спартака” не было
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) отреагировала на скандальный жест председателя правления петербургского “Зенита” Александра Медведева в адрес московского “Спартака”.
Фото: ФК "Зенит"