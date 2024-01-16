— По манере игры Артур чем-то напоминает Малкома. Он тоже левша и ему так же удобно отыгрываться в центр. Наверное, это взаимодействие и вспомнилось.
В текущее трансферное окно полузащитник Артур перешел из “Палмейраса” в “Зенит”. О трансфере бразильского футболиста было объявлено 8 января. 25?летний игрок подписал контракт с петербургским клубом до июня 2027 года. Отметим, что нападающий Малком покинул стан сине-бело-голубых в прошлое трансферное окно.
Источник: “Матч ТВ”
Ерохин – об Артуре: по манере игры он чем-то напоминает Малкома
Полузащитник “Зенита” Александр Ерохин высказался о новичке сине-бело-голубых Артуре, сравнив его с бывшим одноклубником Малкомом, который выступает за саудовский “Аль-Хиляль”.
Фото: ФК "Зенит"