По словам Тихонова, у бывших игроков сборной России Мостового и Аршавина есть достаточная футбольная база. Для их развития необходимо обращаться к специалистам с большей компетенцией.
«Я не думаю, что Аршавин или Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивные базы гораздо больше, чем у меня», - передает слова тренера «Енисея» ТАСС.
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что красноярскую команду могут возглавить Мостовой или Аршавин. По итогу руководство клуба сделало выбор в пользу Тихонова, с которым подписали контракт в январе 2024 года.
Главный тренер "Енисея" Тихонов: Аршавин или Мостовой не услышат от меня ничего нового
Наставник «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, почему он не стал бы брать на стажировку Андрея Аршавина и Александра Мостового.
Фото: Чемпионат