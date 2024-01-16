"Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от "Сочи", и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-Лиге", - приводит слова игрока "РБ Спорт".
Напомним, что 14-го января Дмитрий Чистяков перешел из "Зенита" в "Сочи" по арендному соглашению до конца текущего сезона. В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 7-ми матчах петербургского клуба, проведя на поле суммарно 324 минуты. Интернет-портал Transfrmarkt оценивает Чистякова в 2 миллиона евро, а его контракт с действующим чемпионом РПЛ рассчитан до 30 июня 2024 года. "Сочи" после 18-ти туров располагается на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата.
Чистяков - о переходе в "Сочи": хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-Лиге
Дмитрий Чистяков прокомментировал свой уход в аренду из "Зенита" в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"