По словам бывшего форварда «Спартака», он считает, что Жоаозиньо, также как и сам Ари, после столь долгого пребывания в России хотел бы завершить карьеру в РПЛ.
«Жоаозиньо русский, черный русский! Если бы он вернулся, было бы очень круто», - передает слова Ари «Чемпионат».
Кроме того, бывший нападающий сборной России отметил, что интересными вариантами для возвращения Жоаозиньо он считает «Краснодар» и «Сочи», в которых ранее играл бразильский полузащитник.
Также Ари отметил хорошие познания русского языка у своего соотечественника, который, по его словам, превосходит лингвистический уровень, имеющийся у нападающего.
Ари считает потенциальное возвращение Жоаозиньо в РПЛ крутым вариантом
Экс-нападающий сборной России Ари поделился мнением относительно возможного возвращения Жоаозиньо в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК «Краснодар»