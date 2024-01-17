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Ари считает потенциальное возвращение Жоаозиньо в РПЛ крутым вариантом

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Экс-нападающий сборной России Ари поделился мнением относительно возможного возвращения Жоаозиньо в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК «Краснодар»
По словам бывшего форварда «Спартака», он считает, что Жоаозиньо, также как и сам Ари, после столь долгого пребывания в России хотел бы завершить карьеру в РПЛ.

«Жоаозиньо русский, черный русский! Если бы он вернулся, было бы очень круто», - передает слова Ари «Чемпионат».

Кроме того, бывший нападающий сборной России отметил, что интересными вариантами для возвращения Жоаозиньо он считает «Краснодар» и «Сочи», в которых ранее играл бразильский полузащитник.

Также Ари отметил хорошие познания русского языка у своего соотечественника, который, по его словам, превосходит лингвистический уровень, имеющийся у нападающего.

Ари Жоаозиньо Российские трансферы
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