25-летний левый защитник "Зенита" Данил Круговой станет футболистом ЦСКА. Игрок присоединится к ЦСКА бесплатно на правах свободного агента - сообщает официальный сайт "армейцев". Сообщается, что контракт Кругового с московским клубом рассчитан до лета 2028-го года. Соглашение может быть автоматически продлено еще на один сезон.
Действующий контракт Кругового с "Зенитом" подходит к концу летом 2024-го года. Ранее в СМИ появлялась информация, что "сине-бело-голубые" планируют продлить с футболистом контракт. Помимо ЦСКА на подпись Кругового претендовали "Краснодар", "Динамо" и французский "Гавр".
В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в 18-ти матчах в составе "Зенита" во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.
Источник: официальный сайт ЦСКА
Круговой подписал контракт с ЦСКА. Трансфер состоится летом 2024-го года
Фото: "Чемпионат"