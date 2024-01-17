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Круговой подписал контракт с ЦСКА. Трансфер состоится летом 2024-го года

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Защитник "Зенита" Данил Круговой заключил соглашение с московским ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
25-летний левый защитник "Зенита" Данил Круговой станет футболистом ЦСКА. Игрок присоединится к ЦСКА бесплатно на правах свободного агента - сообщает официальный сайт "армейцев". Сообщается, что контракт Кругового с московским клубом рассчитан до лета 2028-го года. Соглашение может быть автоматически продлено еще на один сезон.

Действующий контракт Кругового с "Зенитом" подходит к концу летом 2024-го года. Ранее в СМИ появлялась информация, что "сине-бело-голубые" планируют продлить с футболистом контракт. Помимо ЦСКА на подпись Кругового претендовали "Краснодар", "Динамо" и французский "Гавр".

В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в 18-ти матчах в составе "Зенита" во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Источник: официальный сайт ЦСКА

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