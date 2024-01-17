"Круговой — квалифицированный игрок, который достаточно хорошо оснащён в техническом и тактическом плане. У Данила очень хороший возраст, он уже сформировавшийся игрок. Мне кажется, что это очень хорошее приобретение, особенно к схеме, по которой играет ЦСКА. Думаю, он вольётся и будет одним из лидеров команды", - цитирует Газзаева источник.
Контракт Данила Кругового с "Зенитом" истекает летом 2024-го года. Сегодня московский ЦСКА объявил о переходе защитника в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Стороны подписали соглашение сроком до лета 2028-го года с возможностью продления еще на сезон.
Ранее сообщалось об интересе к Круговому со стороны "Краснодара", "Динамо" и французского "Гавра". До конца текущего сезона Данил Круговой будет выступать в составе "Зенита-2" во Второй лиге.
Источник: "Чемпионат"
Газзаев: Круговой будет одним из лидеров ЦСКА
Экс-наставник "армейцев" Валерий Газзаев прокомментировал трансфер защитника "Зенита" Данила Кругового в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"