Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Эвертон
22:45
Кристал ПэласНе начат

Кубок Испании

Новости
Валенсия
22:00
СельтаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
23:30
Райо ВальеканоНе начат

Газзаев: Круговой будет одним из лидеров ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "армейцев" Валерий Газзаев прокомментировал трансфер защитника "Зенита" Данила Кругового в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Круговой — квалифицированный игрок, который достаточно хорошо оснащён в техническом и тактическом плане. У Данила очень хороший возраст, он уже сформировавшийся игрок. Мне кажется, что это очень хорошее приобретение, особенно к схеме, по которой играет ЦСКА. Думаю, он вольётся и будет одним из лидеров команды", - цитирует Газзаева источник.

Контракт Данила Кругового с "Зенитом" истекает летом 2024-го года. Сегодня московский ЦСКА объявил о переходе защитника в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Стороны подписали соглашение сроком до лета 2028-го года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Круговому со стороны "Краснодара", "Динамо" и французского "Гавра". До конца текущего сезона Данил Круговой будет выступать в составе "Зенита-2" во Второй лиге.

Источник: "Чемпионат"

ЦСКА Зенит Круговой Газзаев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится