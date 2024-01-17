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Виллиам де Оливейра: Нино - спокойный, уверенный защитник, он поможет "Зениту"

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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра оценил качества новичка команды Нино.
Фото: Imago
"Он очень спокойный, уверенный защитник, хорошо играет на втором этаже. Недаром он был капитаном команды, которая выиграла Кубок Либертадорес. Надеемся на то, что с нами он проявит свои лучшие качества. Он попал в символическую сборную Южной Америки, думаю, что он точно нам поможет", - сказал Оливейра.

Нино присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно. "Сине-бело-голубые" заплатили за его трансфер 5 миллионов евро. В прошлом сезоне Нино стал обладателем главного клубного трофея Южной Америки - Кубка Либертадорес. Также в составе "Флуминенсе" Нино принимал участие в клубном Чемпионате Мира, где бразильцы в финальном матче уступили "Манчестеру Сити".

Всего в прошлом сезоне Нино принял участие в 55-ти матчах во всех турнирах, забил в них 5 мячей и 2 раза помогал отличиться партнерам. Контракт 26-летнего центрального защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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