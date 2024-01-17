Гранат: Кононов - специалист квалифицированный, но выйти в РПЛ "Торпедо" будет крайне тяжело

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О назначении Кононова главным тренером команды клуб сообщил в среду.- Специалист Кононов, конечно, квалифицированный. Но прямо сейчас сделать это будет крайне тяжело. Хотя, конечно, у них в составе хорошие футболисты, но все равно, если качественного усиления зимой не будет, добиться этой цели команде будет очень трудно.- Ошиблись они или нет, как раз и покажет весенняя часть чемпионата. Сейчас об этом судить очень рано.