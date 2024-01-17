О назначении Кононова главным тренером команды клуб сообщил в среду.
- Сможет ли Кононов уже этой весной обеспечить возвращение "Торпедо" в премьер-лигу?
- Специалист Кононов, конечно, квалифицированный. Но прямо сейчас сделать это будет крайне тяжело. Хотя, конечно, у них в составе хорошие футболисты, но все равно, если качественного усиления зимой не будет, добиться этой цели команде будет очень трудно.
- Но "черно-белые" с выбором главного тренера не ошиблись?
- Ошиблись они или нет, как раз и покажет весенняя часть чемпионата. Сейчас об этом судить очень рано.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Гранат: Кононов - специалист квалифицированный, но выйти в РПЛ "Торпедо" будет крайне тяжело
Бывший защитник "Динамо" и "Ростова" Владимир Гранат поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Олега Кононова главным тренером московского "Торпедо".
Фото: "1tv.ru"