Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Эвертон
22:45
Кристал ПэласНе начат

Кубок Испании

Новости
Валенсия
22:00
СельтаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
23:30
Райо ВальеканоНе начат

Гранат: Кононов - специалист квалифицированный, но выйти в РПЛ "Торпедо" будет крайне тяжело

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Динамо" и "Ростова" Владимир Гранат поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Олега Кононова главным тренером московского "Торпедо".
Фото: "1tv.ru"
О назначении Кононова главным тренером команды клуб сообщил в среду.
 
- Сможет ли Кононов уже этой весной обеспечить возвращение "Торпедо" в премьер-лигу?

- Специалист Кононов, конечно, квалифицированный. Но прямо сейчас сделать это будет крайне тяжело. Хотя, конечно, у них в составе хорошие футболисты, но все равно, если качественного усиления зимой не будет, добиться этой цели команде будет очень трудно.

- Но "черно-белые" с выбором главного тренера не ошиблись?

- Ошиблись они или нет, как раз и покажет весенняя часть чемпионата. Сейчас об этом судить очень рано.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

РПЛ ФНЛ Гранат Кононов Торпедо
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится