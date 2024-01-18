Футбольный клуб "Краснодар" объявил о продлении контракта с основным вратарем сборной России Матвеем Сафоновым до 31-го января 2029-го года. Предыдущее соглашение между голкипером и клубом было рассчитано до конца 2025-го года.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду с 2019-го года. В текущем сезоне 24-летний вратарь провел все 18 матчей в РПЛ и пропустил в них 12 мячей. На счету Сафонова 8 "сухих" матчей в первой части сезона.
По итогам 18-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу. "Быки" набрали 38 очков в нынешнем розыгрыше РПЛ, что на 2 больше, чем у ближайшего преследователя - "Зенита".
Источник: официальный сайт "Краснодара"
Официально: Матвей Сафонов продлил контракт с "Краснодаром"
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов подписал новые долгосрочное соглашение с клубом.
Фото: официальный сайт "Краснодара"