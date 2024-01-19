"В смене спортивного гражданства Марадишвили нет ничего криминального. Нужно рассуждать чисто по-человечески. Если бы международная ситуация была другая, можно было бы думать, тем более Константин родился в России. Это будет польза и для клуба, потому что парень будет приезжать из сборной более уверенным, потому что статус игрока сборной добавляет психологическую раскрепощённость", - сказал Цвейба.
Полузащитник "Пари НН" Константин Марадишвили, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", заявил о желании выступать за сборную своей исторической родины - Грузии. 23-летний опорный полузащитник провел 11 матчей за молодежные сборные России разных возрастов, однако на игры основной сборной еще не вызывался.
В текущем сезоне на счету Марадашвили 1 гол в 14-ти матчах матчах в чемпионате и кубке России. В зимнее трансферное окно он перебрался из "Локомотива" в "Пари НН" на правах аренды до конца сезона.
Ахрик Цвейба в своей карьере футболиста успел поиграть в составе национальных сборных 4-х стран. Цвейба играл за сборные СССР, СНГ, Украины и России.
Источник: "Чемпионат"
Цвейба - о решении Марадишвили выступать за Грузию: ничего криминального
Экс-футболист сборной России Ахрик Цвейба прокомментировал решение полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили сменить футбольное гражданство.
Фото: "Чемпионат"