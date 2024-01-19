"Всё новое — хорошо забытое старое", - подписал Круговой видео с тренировкой с командой "Зенит-2".
25-летний защитник "Зенита" был отлучен от сбора основной команды и переведен в состав "Зенита-2", выступающего во Второй лиге. Причиной санкций в отношении игрока является тот факт, что Данил Круговой за 6 месяцев до истечения контракта с санкт-петербургским клубом подписал соглашение о летнем переходе с московским ЦСКА. Таким образом защитник присоединится к "армейцам" летом, а "Зенит" не получит денег за его трансфер.
Сообщается, что "Зенит" предлагал Круговому новый контракт на 5 лет, но игрок отказался. Данил Круговой является воспитанником "Зенита" и уже выступал в составе молодежки клуба и в команде "Зенит-2" до перехода в "Уфу" в 2018-м году.
Круговой - о тренировках с "Зенитом-2": всё новое - хорошо забытое старое
Защитник "Зенита-2" Данил Круговой высказался о своем исключении из основного состава команды после отказа от продления контракта.
Фото: официальный сайт "Зенита"