"Я бы очень хотел увидеть "Спартак", который побеждает шесть лет подряд. Главное — верить. Посмотрим дальше, как жизнь сложится", - передает слова Игнатова "Чемпионат".
Напомним, что "Спартак" в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с действующим чемпионом России "Зенитом" в рамках 19-го тура регулярного чемпионата.
Михаил Игнатов: я бы очень хотел увидеть "Спартак", который побеждает шесть лет подряд
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов рассказал о желании победить с "красно-белыми" в РПЛ шесть раз подряд.
Фото: ФК "Спартак"