- "Фамаликан" подтвердил, что не будет продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры закрыты, - передаёт слова Малалвольты "Чемпионат".
Ранее появлялась информация, что ЦСКА сделал "Фамаликану" предложение об аренде 25-летнего бразильского центрального защитника Риччели до конца сезона с правом выкупа игрока за 5 миллионов евро. По итогам осенней части сезона красно-синие занимают восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков в 18 матчах.
Агент защитника Риччели: переговоры "Фамаликана" и ЦСКА закрыты
Агент защитника португальского "Фамаликана" Риччели Алексис Малалвольта сообщил, что футболист не перейдёт в московский ЦСКА.
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