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Агент защитника Риччели: переговоры "Фамаликана" и ЦСКА закрыты

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Агент защитника португальского "Фамаликана" Риччели Алексис Малалвольта сообщил, что футболист не перейдёт в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
- "Фамаликан" подтвердил, что не будет продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры закрыты, - передаёт слова Малалвольты "Чемпионат".

Ранее появлялась информация, что ЦСКА сделал "Фамаликану" предложение об аренде 25-летнего бразильского центрального защитника Риччели до конца сезона с правом выкупа игрока за 5 миллионов евро. По итогам осенней части сезона красно-синие занимают восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков в 18 матчах.

ЦСКА Фамаликан Риччели Российские трансферы
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