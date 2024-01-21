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Агент Кастаньо: Кевин счастлив оказаться в "Краснодаре"

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Футбольный агент Фелипе Аранго, представляющий интересы новичка "Краснодара" Кевина Кастаньо, высказался о настроении своего клиента после перехода в новый клуб.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Кевин счастлив оказаться в "Краснодаре", это сто процентов шаг вперед. Надеюсь, ребята, он вам понравится, и мы рассчитываем на хороший прием болельщиков "Краснодара", - приводит слова агента источник.

23-летний опорный полузащитник присоединился к "Краснодару" из мексиканского "Крус Асуль", став первым новобранцем команды в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 7.3 миллиона евро, а сам футболист подписал контракт сроком на 4 с половиной года. В текущем сезоне на счету Кастаньо 13 матчей в чемпионате Мексики. Кроме того, игрок имеет в своем активе 7 матчей в составе национальной сборной Колумбии.

По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 18-ти матчах "быки" набрали 38 очков. Действующий чемпион России "Зенит" отстает на 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Кастаньо Краснодар Российские трансферы
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