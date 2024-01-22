Сенников: болельщики "Локомотива" должны нормально отнестись к переходу Тикнизяна в "Зенит". Он перерос "Локо"
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном переходе в "Зенит" левого защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если клуб работает над тем, чтобы правильно развивать и продавать футболистов, то сейчас идеальный момент для продажи Тикнизяна - он на пике. Болельщики "Локо" должны нормально отнестись к переходу Тикнизяна в "Зенит". Он переходит в открытую, клуб от этого финансово только выигрывает. Наир перерос "Локомотив", у него нет конкуренции. Наверняка переход в "Зенит" был бы для него хорошим. Либо же надо уезжать в Европу, - передаёт слова Сенникова "Чемпионат".