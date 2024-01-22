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Валуев – о переводе Кругового в “Зенит-2”: зачем на него рассчитывать в такой ситуации?

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Депутат Госдумы и болельщик “Зенита” Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сине-бело-голубые перевели защитника Данила Кругового во вторую команду после того, как игрок подписал контракт с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Это внутреннее дело клуба. Ему был предложен новый контракт на пять лет, насколько я знаю. Он отказался его подписывать. Наверное, не видит дальше себя в “Зените” — зачем на него рассчитывать в такой ситуации?

Напомним, Данил Круговой является воспитанником петербургского “Зенита”. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Летом российский футболист на правах свободного агента перейдет в московский ЦСКА, с которым он заключил трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. До конца нынешнего сезона Круговой будет играть за вторую команду “Зенита”.

Источник: “РБ Спорт”

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