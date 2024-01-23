"Правда в том, что "Рубин" следит за игроком. Также в Леандро заинтересован "Краснодар". Посмотрим, что из всего этого получится", - приводит слова Каджуды Sport24.
Андраде выступает за "Карабах" с января 2022 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. Леандро провел 6 матчей за сборную Кабо-Верде. Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка.
Агент полузащитника "Карабаха" Андраде: в Леандро заинтересован "Краснодар"
Футбольный агент Уго Каджуда, представляющий интересы полузащитника "Карабаха" Леандро Андраде, рассказал об интересе "Краснодара" к своему клиенту.
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