"Думаю, что Тикнизяна видят игроком основного состава. Он провел хороший год. Плюс хорошо прогрессировал. Может, у Сантоса есть какие-то другие предложения, поэтому "Зенит" ищет ему замену. Может, через полгода Сантос уходит. А у них уже есть вариант. Они себя обезопасили. Полгода как раз уйдут на адаптацию", - сказал Гуренко.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к защитнику "Локомотива" со стороны "Зенита". По данным журналистов, петербургский клуб планирует заплатить за трансфер Тикнизяна 8 миллионов евро.
Бразильский защитник Дуглас Сантос, выступающий на левом фланге обороны, принял участие во всех 18-ти матчах "Зенита" в РПЛ. На счету Сантоса 1 гол и 3 голевые передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2026-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Гуренко: думаю, в "Зените" Тикнизяна видят игроком основного состава
Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко оценил перспективы защитника Наира Тикнизяна в борьбе за место в стартовом составе "Зенита".
Фото: "Чемпионат"