По информации источника, опорный полузащитник Ибраима Сиссе вероятно покинет "Урал" в это зимнее трансферное окно. Сооббщается, что это может произойти по причине травматичности 29-летнего футболиста, из-за которой игрок не может набрать оптимальную форму.
Сиссе перебрался в "Урал" в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне гвинейский хавбек провел на поле за уральцев 578 минут в 10 матчах РПЛ и 3 игры в Кубке России, не отличившись голевыми действиями. Действующее соглашение Сиссе с екатеринбургски клубом истекает летом 2024 года.
Полузащитник Сиссе может покинуть "Урал" в зимнее трансферное окно
Хавбек "Урала" Ибраима Сиссе может покинуть клуб этой зимой.
Фото: ФК "Урал"