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Гендир "Карабаха": никто не обращался к нам на счет покупки Андраде

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Генеральный директор "Карабаха" Асиф Агсаров сообщил, что клубы РПЛ не делали предложений по Леандро Андраде.
Фото: GETTY IMAGES
"Никто не обращался к нам на счет покупки Леандро. Это нормально, когда другие клубы следят за игроком нашей команды", - цитирует Агсарова "СЭ". Ранее сообщалось, что в переходе полузащитника заинтересован "Краснодар" и "Рубин".

Андраде выступает за "Карабах" с января 2022 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. Леандро провел 6 матчей за сборную Кабо-Верде. Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка.

Карабах Андраде Российские трансферы
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