"Никто не обращался к нам на счет покупки Леандро. Это нормально, когда другие клубы следят за игроком нашей команды", - цитирует Агсарова "СЭ". Ранее сообщалось, что в переходе полузащитника заинтересован "Краснодар" и "Рубин".
Андраде выступает за "Карабах" с января 2022 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. Леандро провел 6 матчей за сборную Кабо-Верде. Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка.
Гендир "Карабаха": никто не обращался к нам на счет покупки Андраде
Генеральный директор "Карабаха" Асиф Агсаров сообщил, что клубы РПЛ не делали предложений по Леандро Андраде.
Фото: GETTY IMAGES