"Нобоа столько сезонов отыграл на высшем уровне, что его можно приравнять к нашим великим футболистам. Не всем дано поиграть 10 сезонов в РПЛ. А он иностранец и играл на уровне наших самых крутых игроков ещё больше. Помню, когда вместе играли, он ещё не так хорошо русский знал, но уже командовал, орал на защитников: не бейте вперёд, отдайте мне пас", - поделился Попов.
Кристиан Нобоа перебрался в Россию в феврале 2007-го года, перейдя в казанский "Рубин" из "Эмелека" за 1.5 миллиона евро. Текущий сезон является для 38-летнего полузащитника 17-м подряд в России. Лишь однажды Нобоа кратковременно покинул Россию. Вторую половину сезона 2015/16 он провел в греческом ПАОКе.
Всего на счету Кристиана Нобоа 366 матчей в чемпионате России в составе "Рубина", "Динамо", "Зенита" и других команд. Нынешний клуб Нобоа "Сочи" недавно отзаявил полузащитника на весеннюю часть сезона.
Источник: "legalbet"
Алексей Попов: Нобоа - легенда РПЛ
Экс-защитник "Рубина" Алексей Попов оценил карьеру эквадорского легионера Кристиана Нобоа в России.
Фото: "Чемпионат"