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Алексей Попов: Нобоа - легенда РПЛ

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Экс-защитник "Рубина" Алексей Попов оценил карьеру эквадорского легионера Кристиана Нобоа в России.
Фото: "Чемпионат"
"Нобоа столько сезонов отыграл на высшем уровне, что его можно приравнять к нашим великим футболистам. Не всем дано поиграть 10 сезонов в РПЛ. А он иностранец и играл на уровне наших самых крутых игроков ещё больше. Помню, когда вместе играли, он ещё не так хорошо русский знал, но уже командовал, орал на защитников: не бейте вперёд, отдайте мне пас", - поделился Попов.

Кристиан Нобоа перебрался в Россию в феврале 2007-го года, перейдя в казанский "Рубин" из "Эмелека" за 1.5 миллиона евро. Текущий сезон является для 38-летнего полузащитника 17-м подряд в России. Лишь однажды Нобоа кратковременно покинул Россию. Вторую половину сезона 2015/16 он провел в греческом ПАОКе.

Всего на счету Кристиана Нобоа 366 матчей в чемпионате России в составе "Рубина", "Динамо", "Зенита" и других команд. Нынешний клуб Нобоа "Сочи" недавно отзаявил полузащитника на весеннюю часть сезона.

Источник: "legalbet"

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