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В "Ростове" отказались комментировать возможность подписания контракта с Глушаковым

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал возможный переход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: "СЭ"
"Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать", - приводит "РБ Спорт" слова Рыскина.

Ранее хавбек костромского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что поедет на второй сбор "Ростова". 36-летний полузащитник был с командой Валерия Карпина на сборах в ОАЭ и принял участие в двух товарищеских играх.

Глушаков выступает за "Спартак" Кострома с 20 сентября 2023 года. На его счету в этом сезоне второй лиги одна голевая передача за 577 минут в семи проведенных матчах.

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