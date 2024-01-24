"Есть ли вероятность, что с Глушаковым будет подписан контракт? Пока не готов комментировать", - приводит "РБ Спорт" слова Рыскина.
Ранее хавбек костромского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что поедет на второй сбор "Ростова". 36-летний полузащитник был с командой Валерия Карпина на сборах в ОАЭ и принял участие в двух товарищеских играх.
Глушаков выступает за "Спартак" Кострома с 20 сентября 2023 года. На его счету в этом сезоне второй лиги одна голевая передача за 577 минут в семи проведенных матчах.
В "Ростове" отказались комментировать возможность подписания контракта с Глушаковым
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал возможный переход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: "СЭ"