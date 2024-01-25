- Я считаю, что "Спартаку" нужно в первую очередь решить вопрос с обороной. Именно на это должна быть направлена трансферная политика клуба сейчас, как мне кажется. Джикия не может найти общий язык с Абаскалем - скорее всего, уйдёт после этого сезона, если не раньше. У "Спартака" есть проблемы с обороной, и это видно. Так что проблему задней линии нужно решить, - передаёт слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".
Ранее появилась информация о предметном трансферном интересе московского "Спартака" к 21-летнему коста-риканскому нападающему голландского "Твенте" Манфреду Угальде. По данным СМИ, красно-белые предлагают за этого игрока 14-15 миллионов евро, а переговоры по этой сделке на ходятся на заключительной стадии.
30-летний центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил место в основе. На счету игрока 9 матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий.
Деменко: "Спартаку" нужно решить вопрос с обороной. Джикия не может найти общий язык с Абаскалем - уйдёт после сезона
Экс-полузащитник "Спартака" Максим Деменко прокомментировал информацию о трансферном интересе красно-белых к нападающему "Твенте" Манфреду Угальде.
Фото: РПЛ