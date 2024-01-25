Московский "Спартак" и нидерландский "Твенте" договорились о сумме трансфера коста-риканского футболиста Манфреда Угальде. Как сообщает Twente Insite, форвард перейдет в российский клуб за фиксированные 13 миллионов евро. Сумма может вырасти до 15-ти миллионов в случае активации различных бонусов. Сообщается также, что игрок уже договорился со "Спартаком" об условиях личного контракта.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Угальде принял участие в 18-ти матчах. На счету нападающего 7 голов и 6 голевых передач. Еще по одному мячу на свой счет Угальде записал в Кубке Нидерландов и Лиге Конференций.
Источник: "Спартак" и "Твенте" согласовали трансфер Угальде за 13-15 млн евро
21-летний форвард "Твенте" Манфред Угальде близок к переходу в "Спартак". Клубы согласовали сумму трансфера.
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