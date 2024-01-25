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Бушманов: надеюсь, Угальде стоит 15 млн и сможет помочь "Спартаку"

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Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход в стан "красно-белых" форварда "Твенте" Манфреда Угальде.
Фото: Imago
"Сумма действительно внушительная. Надеюсь, Угальде стоит этих денег и сможет помочь "Спартаку", - сказал Бушманов в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что состав "Спартака" может пополнить 21-летний нападающий "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфред Угальде. По данным СМИ, сумма трансфера футболиста составит 13-15 миллионов евро. В текущем сезоне Угальде оформил 9+7 в 25-ти матчах во всех турнирах в составе "Твенте".

Нидерландский клуб заплатил за его переход бельгийскому "Ломмелю" 4 миллиона евро летом 2023-го года.

Источник: "РБ Спортп"

Бушманов Спартак Российские трансферы
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