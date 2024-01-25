"Сумма действительно внушительная. Надеюсь, Угальде стоит этих денег и сможет помочь "Спартаку", - сказал Бушманов в беседе с журналистами.
Ранее стало известно, что состав "Спартака" может пополнить 21-летний нападающий "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфред Угальде. По данным СМИ, сумма трансфера футболиста составит 13-15 миллионов евро. В текущем сезоне Угальде оформил 9+7 в 25-ти матчах во всех турнирах в составе "Твенте".
Нидерландский клуб заплатил за его переход бельгийскому "Ломмелю" 4 миллиона евро летом 2023-го года.
Источник: "РБ Спортп"
Бушманов: надеюсь, Угальде стоит 15 млн и сможет помочь "Спартаку"
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход в стан "красно-белых" форварда "Твенте" Манфреда Угальде.
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