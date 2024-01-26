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Агент: МЛС заблокировала трансфер Феррейры в “Спартак” из-за коммерческих рисков

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Агент Мануэль Бланко, представляющий интересы нападающего “Далласа” Хесуса Феррейры, рассказал о сорвавшемся трансфере своего клиента в “Спартак”.
Фото: Getty Images
– Лига приняла решение заблокировать трансфер из-за коммерческих рисков, связанных с переговорами с командами из России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МЛС заблокировала переход нападающего “Далласа” Хесуса Феррейры в московский “Спартак”. По сведениям издания The Athletic, красно-белые согласовали переход форварда за 13 миллионов евро. Однако потенциальная сделка сорвалась.

Источник: “Евро-Футбол”

МЛС Спартак Феррейра Российские трансферы
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