– Лига приняла решение заблокировать трансфер из-за коммерческих рисков, связанных с переговорами с командами из России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что МЛС заблокировала переход нападающего “Далласа” Хесуса Феррейры в московский “Спартак”. По сведениям издания The Athletic, красно-белые согласовали переход форварда за 13 миллионов евро. Однако потенциальная сделка сорвалась.
Источник: “Евро-Футбол”
Агент: МЛС заблокировала трансфер Феррейры в “Спартак” из-за коммерческих рисков
Агент Мануэль Бланко, представляющий интересы нападающего “Далласа” Хесуса Феррейры, рассказал о сорвавшемся трансфере своего клиента в “Спартак”.
Фото: Getty Images