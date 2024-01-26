"Мне очень жаль то, что происходит с Джикией. Я не понимаю, почему футболист не играет. Мне непонятно такое отношение, когда его усадили на лавку. Он долго играет в "Спартаке", никуда не дергался — и ничем не заслужил того, что сейчас происходит. Таких людей надо в коллективе держать и относиться к ним бережно", - написал Ловчев в своем телеграм-канале.
В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в девяти матчах "Спартака" и не отметился результативными действиями. Центральный защитник получил всего 706 минут игрового времени. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Московский клуб после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Ловчев: мне очень жаль то, что происходит с Джикией. Я не понимаю, почему футболист не играет
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о защитнике "красно-белых" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"