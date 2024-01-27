По мнению бывшего футболиста «Спартака» Анзора Кавазашвили, «красно-белые» должны вернуть Георгия Джикию в состав, дабы не допустить его ухода в другой клуб.
«Если Джикия уйдет, будет огромная потеря для «Спартака» в лице талантливейшего защитника», - передает слова Кавазашвили «Чемпионат».
Напомним, в СМИ появлялась слухи о потенциальном уходе капитана «Спартака» в другую команду из-за недостатка игровой практики. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге Георгий Джикия провел всего 6 матчей. Контракт футболиста со «Спартаком» завершается в июне 2024 года.
Кавазашвиши – о возможном уходе Джикии из "Спартака": это будет огромная потеря
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался относительно возможного ухода капитана «Спартака» Георгии Джикии в другой клуб.
Фото: "РИА Новости"