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Геннадий Орлов - о новичке "Зенита" Педро: вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля!

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"
"Педро 5 февраля исполнится 18 лет, но он уже показывает довольно зрелый футбол. Вы можете сравнить его с 17-летними российскими игроками? Небо и земля! Какая у него скорость, как он бежит! Техническая работа, как закрывает мяч корпусом, как борется и перекрывает защитнику путь к мячу", - приводит слова Орлова "СЭ".

Педро перешел в "Зенит" из "Коринтианса" за девять миллионов евро. Игрок провел за бразильский клуб 20 матчей и отметился одним забитым голом. Бразилец регулярно вызывается в сборную Бразилии до 20-ти лет, 17-летний вингер принял участие в восьми матчах национальной команды и забил два гола. Педро отличился забитым голом в товарищеской встрече петербургского клуба с "Динамо" из Самарканда на зимних сборах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Напомним, что "Зенит" после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Зенит Орлов Педро
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