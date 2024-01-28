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Камоцци - о Сперцяне: у него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян — отличный футболист, это лидер нынешнего "Краснодара". У него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе. Но сейчас ему лучше сфокусироваться на выступлениях за "Краснодар", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Эдуард Сперцян в текущем сезоне провел за "Краснодар" 21 матч и отличился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро, контракт полузащитника с "быками" рассчитан до конца сезона-2025/2026. Напомним, что команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая петербургский "Зенит" на два очка.

Краснодар Сперцян Камоцци
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